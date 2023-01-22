Чудо техники на белорусских дорогах было замечено в субботу, 21 января. Сзади это "изобретение" выглядит как авто, однако спереди совсем иначе.

Обратите внимание Впервые за многие месяцы: в ЕС хотят синхронизировать санкции против Беларуси и России, – СМИ

Пусть завидует мир технологиям

Очевидно, подозревая ужесточение санкций в Беларуси приступили к созданию аналогов импортных автомобилей, основой для которого стал обычный мотоблок. Люди на улицах были изумлены увиденным, поэтому начали снимать все на свои телефоны. Одно из видео попало в сеть.

В Орше мужчина ездил на гибриде авто и мотоблока: смотрите видео

ЕС хочет синхронизировать санкции против России и Белоруссии

Несмотря на роль во вторжении России в Украину, Евросоюз занимает позицию различения агрессора и поддерживающей ее страны, поэтому санкции против России и Беларуси не синхронизированы. Однако на фоне угрозы полноценного вступления Беларуси в войну Еврокомиссия проводит консультации по поводу синхронизации их.

Пока что против выступает Германия и еще несколько стран ЕС. По данным источников СМИ, Евросоюз обсуждает введение полного эмбарго на оружие и товары двойного назначения. Причина проста, логична и насущна – Беларусь импортирует из ЕС условное медицинское оборудование, а затем его могут отправить на завод по изготовлению беспилотников. Также Броссель обсуждает запрет на экспорт из ЕС в Беларусь электроники, бытовой техники или предметов роскоши. Ведь россияне могут покупать ввезенные из ЕС товары в Беларуси.

Источники издания утверждают, что точно будут введены санкции против белорусских банков, ведь россияне ездят в Беларусь, чтобы снимать деньги со своих карточек.

Также Броссель обсуждает санкции против мебельного сектора и запрет на импорт из Беларуси алкоголя и табачных изделий.