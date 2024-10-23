Об этом пишет БелТа. Отмечается, что задержанные сотрудничали со следствием.

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Отец и сын признаны виновными по всем инкриминируемым им статьям. Окончательно каждому из фигурантов назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также по 700 БВ штрафа,

– говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, Сергея Кабарчука и его сына задержали в феврале 2024 года на юге Беларуси, когда они пытались пересечь границу с Украиной. Им инкриминируют участие в "диверсионно-разведывательной группе", в состав которой входили граждане Украины и Беларуси.

Следствие утверждает, что у задержанных нашли взрывные устройства, которые предназначались для совершения терактов прежде всего на территории России и Беларуси, а заброска диверсионно-разведывательной группы в Беларусь через границу была организована Службой безопасности Украины.

По версии белорусских спецслужб, Сергей Кабарчук, известный под псевдонимом Батлер, ранее работал в Государственной пограничной службе Украины. После увольнения он вместе с сыновьями Богданом и Павлом занимался контрабандой. В белорусском КГБ считают, что организацию "заброски диверсионной группы в Беларусь" осуществила Служба безопасности Украины, а взрывные устройства были переданы задержанным непосредственно перед переходом границы.