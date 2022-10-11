Проверяет армию госсекретариат Совбеза Беларуси. В минобороны страны говорят, что это охватывает вопрос готовности к выполнению задач по назначению.

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Проверяют и боевую готовность

В Беларуси рассказывают, что во время проверки военные части и подразделения отработают ряд задач. В частности:

вопросы приведения к боевой готовности,

осуществление марша,

развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

Добавили, что мероприятия носят комплексный характер и готовятся к выполнению задач по назначению.

Беларусь и Россия создали общую группировку

Путин и Лукашенко накануне договорились о развертывании совместной региональной группировки войск на западных границах.

По словам белорусского диктатора, основой этого станут силы его армии. Также добавил, что Россия не может выделить большое количество военных из-за войны против Украины, однако, несмотря на это, пришлет в Беларусь определенное количество военнослужащих.

Беларусь продолжает оказывать России поддержку в войне, однако в Генштабе ВСУ отметили, что пока создание именно наступательных формирований не обнаружили.

В ВСУ показали учения на границе с Беларусью

В Генштабе ВСУ отметили, что на границе с Беларусью главное – сохранять бдительность. Поэтому украинская армия проводит командно-штабные учения. Перед военными поставили задачу проведения контрдиверсионных мероприятий. В частности, бойцы отрабатывают, как оперативно выявлять и обезвреживать диверсантов.

Эти учения проводят систематически. Они нужны, чтобы личный состав знал, как правильно поступать при возможных угрозах.

Показали также эффектное видео:

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