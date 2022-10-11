Перевіряє армію держсекретаріат ради безпеки Білорусі. У міноборони країни кажуть, що це охоплює "питання готовності до виконання завдань із призначення.

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Перевіряють і бойову готовність

У Білорусі розповідають, що під час перевірки військові частини та підрозділи відпрацюють низку завдань. Зокрема:

питання приведення до бойової готовності,

здійснення маршу,

розгортання у призначених районах з виконанням навчально-бойових завдань.

Додали, що заходи мають комплексний характер й готують до виконання завдань із призначення.

Білорусь та Росія створили спільне угруповання

Путін та Лукашенко напередодні домовились про розгортання спільного регіонального угруповання військ на західних кордонах.

За словами білоруського диктатора, основою цього стануть сили його армії. Також додав, що Росія не може виділити велику кількість військових через війну проти України, однак попри це надішле до Білорусі певну кількість військовослужбовців.

Білорусь продовжує надавати Росії підтримку у війні, проте в Генштабі ЗСУ зазначили, поки що створення саме наступальних формувань не виявили.

У ЗСУ показали навчання на кордоні з Білоруссю

У Генштабі ЗСУ зазначили, що на кордоні з Білоруссю головне – зберігати пильність. Тому українська армія проводить командно-штабні навчання. Перед військовими поставили завдання щодо проведення контрдиверсійних заходів. Зокрема, бійці відпрацьовують, як оперативно виявляти та знешкоджувати диверсантів.

Ці навчання проводять систематично. Вони потрібні, аби особовий склад знав, як правильно діяти під час можливих загроз.

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