Белорусы возмутились из-за "Шахедов" на своей территории. Они устроили истерику в сети, передает 24 Канал.

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Подумали, что началась война

Жители Гомеля, где сбивали один дрон, пожаловались на мощные взрывы и подумали, что началась война. Кроме этого, они возмутились, что власть никак не прокомментировала взрывы.

Белорусские телеграм-каналы писали, что в ночь на 5 сентября на территорию их государства залетело не менее 8 "Шахедов". При этом 2 из них якобы были сбиты.

Возле Гомеля упавший беспилотник привел к возгоранию кирпичного здания склада в Гомеле по 8-му переулку Ильича.

Подразделения МЧС Беларуси ликвидировали пожар. Местные СМИ писали, что никто не пострадал. В то же время огонь повредил 5 квадратных метров кровли.