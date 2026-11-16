В Беларуси внезапно перевели войска на границе с Украиной в полную боевую готовность

Как сообщает государственное агентство"Белта" со ссылкой на госсекретаря Рады безопасности Александра Вольфовича, инспекция проходит в соответствии с планом, утвержденным Александром Лукашенко на 2026 год.

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Проверка сосредоточена на мобильных подразделениях ведомства, составляющих костяк сил быстрого реагирования.

Для каждой маневренной группы назначен отдельный участок и дистанция перемещения, где бойцы сталкиваются с искусственно созданными препятствиями.

Во время выдвижения колонны попадают под имитированные атаки диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Отражение атак дронов и боевые стрельбы

В частности, в Брестской пограничной группе маневренное подразделение преодолело 30-километровый комбинированный марш. Бойцы отражали атаки диверсантов и противодействовали применению вражеских беспилотных летательных аппаратов.

После марш-броска личный состав прибыл на военные стрельбища для оценки огневой подготовки. Пограничники проводят контрольные стрельбы из пистолетов Макарова, автоматов Калашникова, а также тяжелого группового вооружения.

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Для каждой маневренной группы определен свой участок и протяженность марша, во время которого на проверяемых будут воздействовать диверсионно-разведывательные группы условного противника. После этого подразделения выйдут на участки местности и полигоны, где пройдут контрольные занятия– заявил Александр Вольфович.

Масштабные проверки на границе

Аналогичные маневры и нормативы по тактико-специальной подготовке также выполняют военнослужащие в других регионах страны. К практическим действиям привлечены подразделения Гомельской пограничной группы и Лидского пограничного отряда.

Председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов отметил, что за последние три-четыре года маневренные группы прошли существенное переоснащение и повысили уровень подготовки личного состава. Итоговые результаты учений будут переданы непосредственно Александру Лукашенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что после встречи с Владимиром Путиным Лукашенко предложил Польше возобновить диалог. Он признал ухудшение отношений между Минском и Варшавой, но призвал стороны отказаться от конфронтации.