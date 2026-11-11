Лукашенко после встречи с Путиным неожиданно обратился к Польше с предложением

Об этом Лукашенко заявил в поздравлении польскому народу по случаю Дня независимости.

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Что Лукашенко предложил Польше?

Он отметил, что между странами существуют разногласия по ряду вопросов, однако, по его мнению, их невозможно преодолеть с помощью санкций, запретов и укрепления границы.

Уверен, что с помощью обмена запретами и санкциями, заборов и стен преодолеть эти обстоятельства невозможно. У нас разные позиции по ряду проблем – так было и будет. Вопрос в том, сможем ли мы относиться к этой ситуации с пониманием и настроем на диалог, без конфронтации и обвинений– заявил белорусский диктатор.

Он также подчеркнул, что Минск готов к взаимному подходу и стремится к возобновлению контактов с Варшавой.

Мы твердо уверены: на обиде соседа свое счастье не построишь. Только путем восстановления подлинного уважения и доверия можно справиться с любыми трудностями, вернуться к конструктивному развитию взаимоотношений, возродить успешное сотрудничество ради нашей общей выгоды и будущего наших потомков– добавил Лукашенко.

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Ранее, 9 ноября, самопровозглашенный президент Беларуси встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле. В ходе переговоров они обсуждали двусторонние отношения, сотрудничество в рамках Союзного государства и международную ситуацию.

Напомним, Александр Лукашенко все чаще заявляет о готовности к мирным переговорам и предлагает Беларусь в качестве площадки для диалога, однако продолжает помогать России в войне против Украины. По словам главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Павла Латушко, за такими заявлениями стоит стремление диктатора удержать власть, а также избежать прямого участия белорусской армии в боевых действиях.

Кроме того, Минск пытается наладить контакты с США, предлагая американскому бизнесу новые возможности. Одной из главных целей Лукашенко является добиться отмены западных санкций и вернуться в международную политику.