Лукашенко після зустрічі з Путіним раптово звернувся до Польщі з пропозицією

Про це Лукашенко заявив у привітанні польському народу з нагоди Дня незалежності.

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Що Лукашенко запропонував Польщі?

Він зазначив, що між країнами є розбіжності щодо низки питань, однак, на його думку, їх неможливо подолати за допомогою санкцій, заборон та посилення кордону.

Упевнений, що через обмін заборонами та санкціями, огорожі й стіни подолати ці обставини неможливо. У нас різні позиції щодо низки проблем – так було і буде. Питання в тому, чи зможемо ми ставитися до цієї ситуації з розумінням і налаштованістю на діалог, без конфронтації та звинувачень– заявив білоруський диктатор.

Він також наголосив, що Мінськ готовий до взаємного підходу та прагне відновлення контактів із Варшавою.

Ми твердо впевнені: на образі сусіда свого щастя не побудувати. Лише шляхом відновлення справжньої поваги та довіри можна впоратися з будь-якими труднощами, повернутися до конструктивного розвитку комунікації, відродити успішну співпрацю заради нашої спільної користі та майбутнього нащадків– додав Лукашенко.

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Перед тим, 9 листопада, самопроголошений президент Білорусі зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. Під час переговорів вони обговорювали двосторонні відносини, співпрацю в межах Союзної держави та міжнародну ситуацію.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко дедалі частіше заявляє про готовність до мирних переговорів і пропонує Білорусь як майданчик для діалогу, водночас продовжуючи допомагати Росії у війні проти України. За словами голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павла Латушка, за такими заявами стоїть прагнення диктатора зберегти владу та уникнути прямої участі білоруської армії у бойових діях.

Крім того, Мінськ намагається налагодити контакти зі США, пропонуючи американському бізнесу нові можливості. Однією з головних цілей Лукашенка є домогтися скасування західних санкцій і повернутися до міжнародної політики.