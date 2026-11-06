Лукашенко хочет иммунитета от трибунала: какие тайные требования выдвигает диктатор для снятия санкций

Александр Лукашенко все чаще говорит о мире и предлагает площадку для переговоров, хотя сам до сих пор помогает России вести войну против Украины. За этими заявлениями стоит стремление белорусского диктатора сохранить собственную власть, избежать прямого участия белорусской армии в боевых действиях и добиться отмены западных санкций.

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Минск пытается торговаться с США, предлагает американцам бизнес-возможности и ищет способы вернуться в международную политику. Какие уступки Лукашенко хочет получить от Запада, почему боится сценария прямой войны и как изменение политического баланса в Вашингтоне повлияет на его планы – для 24 Канала рассказал председатель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

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Панический страх и попытки избежать втягивания в войну

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время активно продвигает нарратив о необходимости срочных мирных переговоров. По словам Латушко, эта риторика продиктована не заботой о мире, а глубоким личным страхом.

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Напомним, что 3 ноября Лукашенко вновь выступил с предложением прекратить боевые действия и предложил провести мирные переговоры в Минске. Он также предсказал завершение войны в течение ближайших месяцев.

Диктатор осознает: если Владимир Путин не достигнет поставленных целей в Украине в ходе зимней кампании ударов по энергетике, Кремль может заставить белорусскую армию вступить в горячую фазу войны. Лукашенко понимает последствия такого шага.

Предупреждения украинского руководства о нанесении ударов по военным целям на территории Беларуси в случае агрессии воспринимаются в Минске предельно серьезно. Страх физического уничтожения заставляет Лукашенко кричать об угрозе Третьей мировой войны, пытаясь дистанцироваться от ответственности за российскую агрессию, несмотря на то, что именно он предоставил территорию для вторжения.

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Список желаний диктатора: что Минск хочет выторговать на переговорах

Главная цель Лукашенко на сегодняшний день – любой ценой попасть за стол будущих мирных переговоров. Он не желает быть просто посредником, а открыто заявляет о себе как о стороне с большими интересами.

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Есть четкий перечень требований, которые диктатор планирует продвигать в случае своего участия. Во-первых, это сохранение власти и признание его де-юре легитимным президентом Беларуси. Во-вторых, иммунитет от уголовного преследования: гарантии того, что он не предстанет перед спецтрибуналом за преступление агрессии и не будет нести ответственность за незаконный вывоз украинских детей.

В-третьих, полная отмена экономических санкций и закрепление отказа от их применения в будущем. Кроме того, Минск будет требовать отвода войск НАТО от белорусских границ и исключения из любых итоговых документов упоминаний о правах человека.

Лукашенко даже цинично рассчитывает заработать на послевоенном восстановлении Украины, продвигая пропагандистский тезис о том, что Запад якобы не будет помогать восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

Конкуренция за статус миротворца и легитимизация через ОБСЕ

Несмотря на настойчивые предложения Лукашенко провести переговоры в Минске, его политический вес ничтожен. Главным конкурентом за статус переговорной площадки выступает Турция во главе с Реджепом Эрдоганом, чье международное влияние несравнимо с позицией белорусского узурпатора.

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Понимая свою слабость, Лукашенко ищет любые пути для легитимизации. Именно так следует рассматривать недавний визит в Минск генерального секретаря ОБСЕ.

Вместо того чтобы использовать этот визит для жесткого давления на режим – например, потребовать освобождения хотя бы пятидесяти политзаключенных в обмен на саму встречу – европейский чиновник фактически подыграл диктатору. Это позволило белорусской пропаганде продемонстрировать рукопожатность Лукашенко без каких-либо уступок с его стороны, что является серьезным дипломатическим провалом международного сообщества.

Если Кремль будет ультимативно требовать присутствия Лукашенко за столом переговоров в качестве второго голоса для Путина, Украина и ее западные союзники должны использовать эту ситуацию для разрешения белорусского политического кризиса.

Павел Латушко предлагает четкую формулу: участие Лукашенко в любых международных форматах должно быть жестко обусловлено. Чтобы получить место за столом, диктатор должен немедленно освободить всех политических заключенных, полностью прекратить репрессии, начать декриминализацию общественно-политической жизни и сесть за стол переговоров с демократическими силами Беларуси по вопросу передачи власти.

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Только выдвижение таких условий способно вывести Беларусь из сферы тотального влияния России и гарантировать региональную безопасность.

Провал переговоров с США и фактор Трампа

Время играет против белорусского режима. Попытки Лукашенко выторговать преференции у США до смены администрации фактически провалились.

Переговоры об освобождении политзаключенных длятся почти два года, но режим продолжает репрессивный конвейер, ежедневно задерживая новых людей. Теперь, после победы Дональда Трампа и перехода Конгресса под контроль республиканцев, окно возможностей для Минска сужается.

Отметим, ранее Латушко рассказывал, что Лукашенко хочет добиться отмены санкций не только против калийной промышленности, но и против белорусской нефтехимии, химического, банковского и IT-секторов. Кроме того, Минск заинтересован в возобновлении транзита белорусских удобрений через литовский порт Клайпеда. Это могло бы принести режиму значительные доходы.

Кроме того, Лукашенко предлагал американцам участие в белорусских бизнес-проектах. В частности, он пытался заинтересовать США продажей авиакомпании "Белавиа" и арендой белорусских нефтеперерабатывающих заводов, однако эти предложения пока не дали результата. Кроме того, Минск продвигает трехсторонний проект с США и Россией в сфере производства азотных удобрений, который мог бы открыть путь к снятию санкций с предприятия "Гродно Азот" и российского "Газпрома".

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Хотя существует риск, что новая администрация США может изменить подходы к поддержке Украины, Конгресс останется мощным сдерживающим противовесом. Американские парламентарии контролируют бюджет и могут блокировать сомнительные внешнеполитические соглашения Белого дома, инициируя расследования коррупционных связей. Поэтому Лукашенко будет крайне трудно "продать" освобождение заложников на своих условиях.

Гибридные угрозы и абсурд российской пропаганды

В то же время режим продолжает оказывать гибридное давление на Европейский Союз. Активность на границах с Польшей и использование мигрантов остаются инструментами запугивания.

Цель этих провокаций – заставить европейское общество ощущать постоянную угрозу, увеличивать расходы на собственную оборону и устать от поддержки Украины. Эта стратегия синхронизирована с абсурдными нарративами российской пропаганды.

Как отмечает Латушко, рупоры Кремля вроде Владимира Соловьева кардинально изменили риторику: от обещаний взять Киев за три дня они перешли к запугиванию Европы тем, что украинская армия якобы оккупирует страны НАТО. Эта идеология идиотов направлена исключительно на западных популистов, чтобы заставить их прекратить финансирование ВСУ.

Однако все эти действия лишь подтверждают: и Москва, и Минск остаются источниками глобальной нестабильности, остановить которые может только консолидированная позиция Запада и жесткие ультиматумы, а не попытки умиротворения.