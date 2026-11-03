Об этом самопровозглашенный президент Беларуси рассказал в ходе конференции по евразийской безопасности в Минске.

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Что сказал Лукашенко?

Александр Лукашенко решил во время выступления поиграть в миротворца. Он призвал не нагнетать ситуацию вокруг боевых действий и заверил, что нефти, газа и других ресурсов хватит всем.

Надо договориться хотя бы о самом простом: надо перестать стрелять друг в друга– заявил диктатор.

Глава Беларуси считает, что боевые действия завершатся в ближайшее время. По его мнению, у обеих сторон заканчиваются силы и ресурсы. Также, согласно кремлевским методичкам, политик назвал украинцев, россиян и белорусов братскими народами.

На этом и основана позиция Беларуси в отношении Украины. Мы хотим как можно более скорого мирного урегулирования. Ведь кровопролитное противостояние, в которое оказались втянуты два братских нам народа, происходит прямо у нашей границы– сказал Лукашенко.

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Диктатор добавил, что отказ от прекращения боевых действий может привести к третьей мировой войне. Почему он помогает Путину в эскалации войны, самопровозглашенный президент Беларуси забыл объяснить.

Напомним, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что Минск продолжает предоставлять Москве свою территорию для ретрансляторов дронов. По словам чиновника, такая поддержка помогает вражеским беспилотникам долетать до западных областей Украины, в частности до Волыни, вплотную к границе с Польшей.