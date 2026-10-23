"Подпитывают" вражеские дроны: Беларусь продолжает помогать России с помощью ретрансляторов

Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, в настоящее время украинская сторона не фиксирует подготовку пехотных групп или переброску новых подразделений России вблизи украинско-белорусской границы. Однако угроза со стороны Беларуси существует.

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Роль Беларуси в атаках и ее "уклонение" от войны

По словам Демченко, российские беспилотники во время атак на Украину получают сигнал с территории Беларуси, где функционируют ретрансляторы.

Поэтому в основном сейчас Беларусь продолжает оказывать поддержку России с помощью тех же ретрансляторов, когда летательные аппараты, запускаемые Россией по территории Украины, получают сигнал именно с территории Беларуси– отметили в ГПСУ.

Такая поддержка помогает вражеским дронам долетать до западных областей Украины, в частности до Волыни, вплотную к границе с Польшей.

Демченко предположил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко опасается отправлять собственных солдат на войну из-за неизбежных потерь.

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Вместо этого (Лукашенко – 24 Канал) готов помогать России другими способами убивать украинцев– подчеркнул представитель ГПСУ.

Ранее Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может усилить удары по западу Украины через территорию Беларуси. Президент Украины подчеркивал, что Кремлю нужна поддержка Лукашенко не только в работе ретрансляторов, но и для потенциального размещения баллистических ракет на территории его страны.