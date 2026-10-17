Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналиста 24 Канала.

Россия может усилить атаки на запад Украины

Зеленский подчеркнул, что угроза ударов по западной части Украины существует, а Россия, по его мнению, может готовиться к усилению атак. Одним из возможных направлений использования территории Беларуси является размещение ретрансляторов для управления беспилотниками.

Нам известно, что они размещают ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы использовать этот коридор для дронов и усиливать соответствующие атаки. Но этого им недостаточно. Им нужна поддержка Лукашенко для того, чтобы на территории Беларуси были размещены другие виды [вооружения], в том числе баллистические ракеты. И, безусловно, размещение баллистического оружия на территории Беларуси – это угроза, в первую очередь, для западной части нашего государства,

– сказал президент.

Размещение такого вооружения означало бы дальнейшее втягивание Беларуси в войну против Украины. По словам Зеленского, это представляло бы опасность и для самой Беларуси.

Украина усиливает противовоздушную оборону с учетом интенсивности российских атак. Там, где ударов больше, планируется сосредоточить больше средств защиты.

Что касается усиления, у нас оно происходит по следующему принципу: где больше ударов, там больше ПВО. И, безусловно, для нас очень важно увеличивать ПВО на всей территории нашего государства. Производство турелей мы будем увеличивать и распределять – ну, это должны делать наши военные [распределять]. Где больше угрозы, там будет больше защиты,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, Россия развивает в Беларуси сеть защищенной военной связи, ориентированной на потребности российской армии вблизи границ Украины и НАТО.

Основу составляют радиорелейные линии и направленные антенны, которые устанавливаются на вышках мобильного оператора МТС. Магистрали прокладываются с востока на запад – от российской границы до Польши, стран Балтии и Украины, в частности вдоль трассы М-10 между Гомелем и Брестом.

Единый командный центр системы расположен на территории России, что может свидетельствовать о ее ориентации на нужды российских военных.

Ранее, во второй половине 2025 года, Россия также развернула в Беларуси сеть ретрансляторов для управления ударными беспилотниками, которые осуществляют атаки на северные области Украины. Такая инфраструктура может усугубить угрозы для Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей.