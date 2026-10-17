Про це він повідомив під відповіді на запитання журналіста 24 Каналу.

Росія може посилити атаки на захід України

Зеленський наголосив, що загроза ударів по західній частині України існує, а Росія, на його думку, може готуватися до збільшення атак. Одним із можливих напрямків використання території Білорусі є розміщення ретрансляторів для керування безпілотниками.

Нам відомо, що вони розміщують ретранслятори на території Білорусі, щоби користуватись цим коридором для дронів і посилювати відповідні атаки. Але цього їм замало. Їм потрібна підтримка Лукашенка для того, щоб на території Білорусі були розташовані інші види [озброєння], і балістики в тому числі. І, безумовно, розташування балістики на території Білорусі – це загроза буде передусім західній частині нашої держави,

– сказав президент.

Розміщення такого озброєння означало б подальше втягування Білорусі у війну проти України. За словами Зеленського, це становило б небезпеку і для самої Білорусі.

Україна посилює протиповітряну оборону з урахуванням інтенсивності російських атак. Там, де ударів більше, планують зосереджувати більше засобів захисту.

Що стосується посилення, у нас воно йде з точки зору: де більше ударів, там більше ППО. І, безумовно, для нас дуже важливо збільшувати ППО на всій території нашої держави. Виробництво турелей ми будемо збільшувати і розподіляти – ну, мають наші військові [розподіляти]. Де більше загрози, там буде більше захисту,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Росія розбудовує в Білорусі мережу захищеного військового зв’язку, орієнтовану на потреби російської армії поблизу кордонів України та НАТО.

Основою є радіорелейні лінії та спрямовані антени, які встановлюють на вежах мобільного оператора МТС. Магістралі прокладають зі сходу на захід – від російського кордону до Польщі, країн Балтії та України, зокрема вздовж траси М-10 між Гомелем і Брестом.

Єдиний командний центр системи розташований на території Росії, що може свідчити про її орієнтацію на потреби російських військових.

Раніше, у другій половині 2025 року, Росія також розгорнула в Білорусі мережу ретрансляторів для управління ударними безпілотниками, які атакують північні області України. Така інфраструктура може посилювати загрози для Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей.