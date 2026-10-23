"Підживлюють" ворожі дрони: Білорусь продовжує допомагати Росії ретрансляторами

Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону, наразі українська сторона не фіксує підготовки піхотних груп чи перекидання нових підрозділів Росії біля українсько-білоруського кордону. Однак загроза з боку Білорусі існує.

Реклама Adv

популярні відео

Роль Білорусі в атаках та її "уникнення" війни

За словами Демченка, російські безпілотники під час атак по Україні підживлюються сигналом із території Білорусі, де функціонують ретранслятори.

Тому здебільшого зараз Білорусь продовжує надавати підтримку Росії тими самими ретрансляторами, коли повітряні засоби, які запускає Росія по території України, підживлюються саме з території Білорусі– зазначили у ДПСУ.

Така підтримка допомагає ворожим дронам сягати західних областей України, зокрема Волині впритул до кордону з Польщею.

Демченко припустив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко остерігається відправляти власних солдатів на війну через неминучі втрати.

Реклама

Натомість (Лукашенко – 24 Канал) готовий в інший спосіб допомагати Росії вбивати українців– наголосив речник ДПСУ.

Раніше Володимир Зеленський попереджав, що Росія може посилити удари на заході України через територію Білорусі. Президент України наголошував, що Кремлю потрібна підтримка Лукашенка не лише у роботі ретрансляторів, а й для потенційного розміщення балістичних ракет на території його країни.