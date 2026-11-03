Лукашенко зробив заяву про термін завершення війни в Україні

Про це самопроголошений президент Білорусі розповів під час конференції з євразійської безпеки у Мінську.

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Що сказав Лукашенко?

Олександр Лукашенко вирішив під час виступу погратися у миротворця. Він закликав не нагнітати ситуацію довкола бойових дій і запевнив, що нафти, газу та інших ресурсів вистачить усім.

Треба домовитися хоча б про просте: треба припинити стріляти один в одного– заявив диктатор.

Очільник Білорусі вважає, що завершення бойових дій відбудеться незабаром. На його думку, в обох сторін закінчуються сили та ресурси. Також, згідно з кремлівськими методичками, політик назвав українців, росіян та білорусів братніми народами.

На цьому ґрунтується і позиція Білорусі щодо України. Ми хочемо якнайшвидшого мирного врегулювання. Адже кровопролитне протистояння, у яке виявилися втягнутими два братні нам народи, відбувається прямо біля нашого кордону– сказав Лукашенко.

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Диктатор додав, що відмова від зупинки бойових дій може призвести до третьої світової війни. Чому він допомагає Путіну в ескалації війни, самопроголошений президент Білорусі забув пояснити.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону розповів, що Мінськ продовжує надавати Москві свою територію для ретрансляторів дронів. За словами посадовця, така підтримка допомагає ворожим безпілотникам долітати до західних областей України, зокрема Волині впритул до кордону з Польщею.