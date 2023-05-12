Инцидент произошел вечером 11 мая. В Беларуси заявили, что водитель грузового автомобиля пытался напасть на группу белорусских военных.

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В Беларуси заявили о попытке экстремизма

Минобороны Беларуси заявило, что на участке автодороги М-5 51-летний водитель грузовика пытался напасть на группу военнослужащих, участвующих в охране участков границы страны. Сообщается, что нападавший имел при себе взрывное устройство, изготовленное из пиротехнических средств.

В Беларуси отчитались, что после нападения водитель попытался скрыться, однако военные заблокировали автомобиль, задержали водителя грузовика и передали его правоохранителям.

Никто из военнослужащих не пострадал. В действиях водителя усматриваются признаки экстремизма,

– заявили в Беларуси.

Кстати, совсем недавно, 10 мая, в Беларуси заявили о попытке "теракта" со следом украинской разведки.

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