Инцидент произошел вечером 11 мая. В Беларуси заявили, что водитель грузового автомобиля пытался напасть на группу белорусских военных.
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В Беларуси заявили о попытке экстремизма
Минобороны Беларуси заявило, что на участке автодороги М-5 51-летний водитель грузовика пытался напасть на группу военнослужащих, участвующих в охране участков границы страны. Сообщается, что нападавший имел при себе взрывное устройство, изготовленное из пиротехнических средств.
В Беларуси отчитались, что после нападения водитель попытался скрыться, однако военные заблокировали автомобиль, задержали водителя грузовика и передали его правоохранителям.
Никто из военнослужащих не пострадал. В действиях водителя усматриваются признаки экстремизма,
– заявили в Беларуси.
Кстати, совсем недавно, 10 мая, в Беларуси заявили о попытке "теракта" со следом украинской разведки.
В Беларуси рассказывают сказки о теракте ГУР
- Пропагандистские каналы Беларуси заявили, что люди, связанные с ГУР Украины, якобы планировали теракт до 9 мая. Мол, для этого украинская разведка отправила в Беларусь молодых людей в возрасте до 30 лет.
- По словам пропагандистов, у задержанных изъяли взрывчатку "американского производства", которой "хватило бы, чтобы пустить под откос несколько поездов".
- Представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов подчеркнул, что ни Украина, ни ГУР к этому не имеют никакого отношения.