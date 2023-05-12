Інцидент трапився ввечері 11 травня. У Білорусі заявили, що водій вантажного автомобіля намагався напасти на групу білоруських військових.
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У Білорусі заявили про спробу екстремізму
Міноборони Білорусі заявило, що на ділянці автодороги М-5 51-річний водій вантажівки намагався напасти на групу військовослужбовців, які беруть участь в охорони ділянок кордону країни. Повідомляється, що нападник мав при собі вибуховий пристрій, виготовлений із піротехнічних засобів.
У Білорусі відзвітували, що після нападу водій спробував втекти, проте військові заблокували автомобіль, затримали водія вантажівки та передали його правоохоронцям.
Ніхто із військовослужбовців не постраждав. У діях водія вбачаються ознаки екстремізму,
– заявили в Білорусі.
До слова, зовсім нещодавно, 10 травня, у Білорусі заявили про спробу "теракту" зі слідом української розвідки.
У Білорусі розповідають казки про теракт ГУР
- Пропагандистські канали Білорусі заявили, що люди, пов'язані з ГУР України, нібито планували теракт до 9 травня. Мовляв, для цього українська розвідка відправила до Білорусі молодиків віком до 30 років.
- За словами пропагандистів, у затриманих вилучили вибухівку "американського виробництва", якої "вистачило б, щоб пустити під укіс кілька поїздів".
- Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов наголосив, що ані Україна, ані ГУР не мають до цього жодного відношення.