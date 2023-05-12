Інцидент трапився ввечері 11 травня. У Білорусі заявили, що водій вантажного автомобіля намагався напасти на групу білоруських військових.

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У Білорусі заявили про спробу екстремізму

Міноборони Білорусі заявило, що на ділянці автодороги М-5 51-річний водій вантажівки намагався напасти на групу військовослужбовців, які беруть участь в охорони ділянок кордону країни. Повідомляється, що нападник мав при собі вибуховий пристрій, виготовлений із піротехнічних засобів.

У Білорусі відзвітували, що після нападу водій спробував втекти, проте військові заблокували автомобіль, затримали водія вантажівки та передали його правоохоронцям.

Ніхто із військовослужбовців не постраждав. У діях водія вбачаються ознаки екстремізму,

– заявили в Білорусі.

До слова, зовсім нещодавно, 10 травня, у Білорусі заявили про спробу "теракту" зі слідом української розвідки.

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