Об этом пишут в сети. Подробности и видео последствий собрал телеграм-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на Белгород?

Один из ударов в городе был зафиксирован по зданию УМВД. На кадрах с места происшествия видно, что в центральной части здания значительно поврежден фасад, выбиты окна.

Как выглядит здание МВД в Белгороде: смотрите видео

Кроме того, при попытке отразить воздушную атаку российские военные применили переносной зенитно-ракетный комплекс, однако ракета сбилась с курса и попала в гражданское здание.

Речь идет о кондитерской "Каньон". В результате взрыва помещение торговой точки было повреждено.

Момент попадания снаряда запечатлели камеры наблюдения: смотрите видео

Напомним, в сентябре стало известно о гибели бывшего мэра Белгорода и экс-заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева.Ему было 54 года.

После приговора к тюремному заключению он подписал контракт с Минобороны России и отправился на войну против Украины. По данным российских СМИ, точное место и обстоятельства гибели бывшего чиновника сначала не разглашались.