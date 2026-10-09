Про це пишуть у мережі. Подробиці та відео наслідків зібрав телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку на Бєлгород?

Один із прильотів у місті був зафіксований по будівлі УМВС. На кадрах з місця події видно, що в центральній частині споруди суттєво пошкоджений фасад, вибиті вікна.

Як виглядає будівля МВС у Бєлгороді: дивіться відео

До того ж, під час спроби відбити повітряну атаку російські військові застосували переносний зенітно-ракетний комплекс, однак ракета збилася з курсу та влучила у цивільну споруду.

Йдеться про кондитерський магазин "Каньйон". Унаслідок вибуху приміщення торговельної точки зазнало руйнувань.

Момент влучання снаряда зняли камери спостереження: дивіться відео

Нагадаємо, у вересні стало відомо про загибель колишнього мера Бєлгорода та ексзаступника губернатора Бєлгородської області Костянтина Полежаєва. Йому було 54 роки.

Після засудження до ув'язнення він підписав контракт із Міноборони Росії та вирушив на війну проти України. За даними російських ЗМІ, точні місце й обставини загибелі колишнього чиновника спочатку не розголошувалися.