Российские оккупанты ориентировочно в 11:18 15 февраля заявили о "ракетной опасности". После этого на улице Спортивной виднелся дым, пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистов.

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Что известно о взрывах в Белгороде

Российские телеграмм-каналы сообщили, что якобы по Белгороду была "ракетная атака". Однако Воздушные силы ВСУ в 11:21 предупредили об угрозе баллистики из Белгородской области России.

Российское ПВО бьет по Белгороду. Есть попадание в торговый центр. Разгонные блоки от ПВО лежат на улицах. Их хорошо видно на фото,

– отметил украинский журналист Денис Казанский.

Что происходит в Белгороде / Фото с росСМИ

Российские пропагандисты написали о якобы попадании в торговый центр. Как следствие якобы есть погибшие и раненые.

Один из вражеских телеграм-каналов написал, что якобы один из сбитых реактивных снарядов упал возле торгового центра на улице Плеханова. Пропагандисты также написали:

что есть повреждения у школы №42 и якобы "прилеты" в городе Губкине. Там якобы пострадавших нет, однако заявили, что якобы "пытались ударить по местной нефтебазе";

один из обломков ракеты упал на стадионе Белгорода, там также есть пострадавшие.

Взрывы в Белгороде: смотрите видео с последствиями атаки

По состоянию на 12:39 у оккупантов якобы 9 погибших и 20 раненых.

Российское минобороны заявило о том, что по Белгороду якобы била реактивная система залпового огня RM-70 "Вампир". Российская "пе-ве-о" якобы сбила 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.

Кстати, жители Белгорода заявили, что из-за работы их "пе-ве-о" над городом обломки ракет падают на мирных жителей. Поэтому россияне советуют своим военным не сбивать ракеты над жилыми кварталами и не убивать мирных жителей.

Обратите внимание! Тревожно россиянам 15 февраля было также на заводе "Алтай" в Бийске Алтайского края. В частности, там прогремел взрыв. Интересно, что мэр Бийска Виктор Щигрев заявил, что взрыв якобы связан с "технологическим процессом". По его словам, на заводе проводили работы на одном из предприятий.