Російські окупанти орієнтовно об 11:18 15 лютого заявили про "ракетну небезпеку". Після цього на вулиці Спортивній виднівся дим, пише 24 Канал з посиланням на пропагандистів.

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Що відомо про вибухи у Бєлгороді

Російські телеграм-канали повідомили, що нібито по Бєлгороду була "ракетна атака". Проте Повітряні сили ЗСУ об 11:21 попередили про загрозу балістики з Бєлгородської області Росії.

Російське ППО б'є по Бєлгороду. Є влучення в торговий центр. Розгінні блоки від ППО лежать на вулицях. Їх добре видно на фото,
– зауважив український журналіст Денис Казанський.

Що відбувається у Бєлгороді / Фото з росЗМІ

Російські пропагандисти написали про нібито влучання у торговий центр. Як наслідок буцімто є загиблі та поранені.

Один з ворожих телеграм-каналів написав, що нібито один зі збитих реактивних снарядів упав біля торгового центру на вулиці Плеханова. Пропагандисти також написали:

  • що є пошкодження у школи №42 та нібито "прильоти" у місті Губкіні. Там буцімто постраждалих немає, проте заявили, що нібито "намагалися вдарити по місцевій нафтобазі";
  • один з уламків ракети впав на стадіоні Бєлгорода, там також є постраждалі.

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Станом на 12:39 в окупантів нібито 9 загиблих та 20 поранених.

Російське міноборони заявило про те, що по Бєлгороду нібито била реактивна система залпового вогню RM-70 "Вампір". Російська "пе-ве-о" нібито збила 14 реактивних снарядів над Бєлгородською областю.

До речі, мешканці Бєлгорода заявили, що через роботу їхньої "пе-ве-о" над містом уламки ракет падають на мирних жителів. Через це росіяни радять своїм військовим не збивати ракети над житловими кварталами та не вбивати мирних мешканців.