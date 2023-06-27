Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов. По его словам, мужчина говорит, что ничего не помнит.

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Мужчина жестоко избил работницу АЗС

Небитов отметил, что в Белой Церкви злоумышленник сверг работницу заправки на пол. После этого он ударил ее ногой в голову, а также бил руками.

Обидчику, жестоко избившему работницу АЗС, сообщили о подозрении

Мне стыдно, я ничего не помню,

– оправдывался злоумышленник.

Правоохранители Киевщины задержали мужчину и доставили его в управление полиции. За хулиганство ему грозит до 5 лет заключения.

Мужчина напал на работницу АЗС / Фото Андрея Небитова

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В Харькове санитар в психушке убил пациента

В областной клинической психбольнице Харькова 45-летний санитар убил пациента. Трагедия случилась, когда в медучреждение доставили мужчину с тяжелым психическим расстройством и агрессивным поведением. Он оказывал физическое сопротивление работникам больницы.

Тогда санитар несколько раз рукой сжал шею потерпевшего, чтобы его обездвижен. В полиции рассказали, что после этого он начал со значительной силой наносить пациенту многочисленные удары кулаками по лицу и туловищу. Наконец мужчина умер. Подробнее о трагедии читайте по ссылке.