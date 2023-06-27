Про це розповів начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов. За його словами, чоловік каже, що нічого не пам'ятає.

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Чоловік жорстоко побив працівницю АЗС

Нєбитов зазначив, що у Білій Цкркві зловмисник повалив працівницю заправки на підлогу. Після цього він вдарив її ногою в голову, а також лупцював руками.

Кривднику, який жорстоко побив працівницю АЗС, повідомили про підозру.

Мені соромно, я нічого не пам'ятаю,

– виправдовувався зловмисник.

Правоохоронці Київщини затримали чоловіка та доправили його до управління поліції. За хуліганство йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Чоловік напав на працівницю АЗС / Фото Андрія Нєбитова

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У Харкові санітар у психлікарні вбив пацієнта

У обласній клінічній психіатричній лікарні Харкова 45-річний санітар вбив пацієнта. Трагедія трапилась, коли в медзаклад доправили чоловіка з важким психічним розладом та агресивною поведінкою. Він чинив фізичний опір працівникам лікарні.

Тоді санітар декілька разів рукою стиснув шию потерпілого, щоб його знерухомити. У поліції розповіли, що після цього він почав зі значною силою завдавати пацієнту численні удари кулаками по обличчю та тулубу. Врешті чоловік помер. Детальніше про трагедію читайте за посиланням.