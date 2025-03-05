Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Когда США могут возобновить военную помощь

Советник по нацбезопасности президента США Майк Волц отметил, что Трамп рассмотрит возможность восстановления военной помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и "приняты меры укрепления доверия".

Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к этим переговорам, и фактически, положить на стол некоторые меры укрепления доверия, тогда президент внимательно посмотрит на то, чтобы отменить эту паузу,

– сказал Волц.

К слову, помимо помощи, США прекратили предоставлять разведданные Украине. Предварительно, речь идет о разведданных по ударам вглубь России. В то же время директор ЦРУ Джон Рэтклифф отметил, что пауза – временная. По данным украинских СМИ, по состоянию на среду Украина получала разведывательную информацию от США.

Также британский таблоид Daily Mail сообщил, что США якобы запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной.