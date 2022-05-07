Украинское знамя разрешили использовать в течение часа во время памятного мероприятия ко дню окончания Второй мировой войны, которое будет проводить украинское посольство. Об этом рассказал активист Александр Снидалов, он будет участвовать в акции.

Кстати Это пощечина украинцам, – посол Мельник о запрете украинской символики 8 – 9 мая в Берлине

Однако использование символики следует согласовывать с полицией. Сам митинг начнется 8 мая в 12.00.

И символику, и присутствие разрешили по согласованию с полицией во время чествования, которое будет проводить украинское посольство,

– заметил Снидалов.

Что этому предшествовало

Правоохранители в Берлине разослали сообщение организаторам мероприятий 8 и 9 мая, где попросили не использовать украинскую символику. Возмущает, что в перечне ее приравняли к символам, которые Россия использует в войне против Украины. Речь не только о триколоре и "георгиевской ленте", но и символах Z и V.

О причинах такого удивительного решения немецкие чиновники не сообщают. За неимением времени его трудно обжаловать.

Пощечина Украины

Посол нашего государства в Германии Андрей Мельник в шоке от такого решения. Он подчеркнул, что это пощечина украинскому народу. Кроме того, дипломат добавил, что это провоцирует огромный скандал и политическую катастрофу.

Такое решение берлинских властей расходится с уверением в солидарности Германии с Украиной. Впечатляет, что немцы приравнивают нацию-жертву и виновников друг к другу.

Германия боится провокаций

Во время демонстраций 8 и 9 мая на улицах города будут патрулировать около 3400 полицейских. СМИ пишут, что на самом деле власти города опасаются провокаций.

Во внутреннем отчете Управления по защите конституции есть информация, что пророссийские демонстранты планируют нападения на воскресенье и понедельник. Однако будут это делать под украинскими флагами, чтобы устроить провокации и обвинить в беспорядках именно украинцев.

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