Український прапор дозволили використовувати протягом години під час пам'ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни, яке буде проводити українське посольство. Про це розповів активіст Олександр Снідалов, він братиме участі в акції.

До речі Це ляпас українцям, – посол Мельник про заборону української символіки 8 – 9 травня в Берліні

Однак використання символіки треба узгоджувати з поліцією. Сам мітинг почнеться 8 травня о 12:00.

І символіку, і присутність дозволили за погодженням з поліцією під час вшанування, яке буде проводити українське посольство,

– зауважив Снідалов.

Що цьому передувало

Правоохоронці у Берліні розіслали повідомлення організаторам заходів 8 та 9 травня, де попросили не використовувати українську символіку. Обурює, що в переліку її прирівняли до тих символів, які Росія використовує у війні проти України. Мовиться не тільки про триколор та "георгіївську стрічку", а й символи Z та V.

Про причини такого дивного рішення німецькі чиновники не повідомляють. Через брак часу його важко оскаржити.

Ляпас Україні

Посол нашої держави в Німеччині Андрій Мельник шокований таким рішенням. Він наголосив, що це ляпас українському народу. Крім того, дипломат додав, це провокує величезний скандал та політичну катастрофу.

Таке рішення берлінської влади розходиться із запевненням у солідарності Німеччини з Україною. Вражає, що німці прирівнюють націю-жертву та винуватців один до одного.

Німеччина боїться провокацій

Під час демонстрацій 8 та 9 травня на вулицях міста патрулюватимуть близько 3400 поліцейських. ЗМІ пишуть, що насправді влада міста побоюється провокацій.

У внутрішньому звіті Управління з питань захисту конституції є інформація, що проросійські демонстранти планують напади на неділю та понеділок. Проте робитимуть це під українськими прапорами, щоб влаштувати провокації та звинуватити у заворушеннях саме українців.

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