Жертву прирівняли з агресором

Берлінська поліція розіслала повідомлення організаторам заходів 8 та 9 травня, де попросила не використовувати українську символіку. Вона там опинилися в одному переліку із тими символами, які Росія використовує у війні проти України. Окрім російського триколору, мова йде і про букви "V" та "Z", а також "георгіївську стрічку", яка мало що має спільного з боротьбою проти нацистів у Другій світовій війні.

Детальніше Берлін заборонив прапори та символіку України на заходах 8 – 9 травня

Крім того, забороняється носіння уніформи та військових знаків розрізнення – за винятком форми, яку носили радянські ветерани Другої світової війни.

При цьому що за два тижні до цього українська громада домовилася про проведення заходів із вшанування пам'яті українців, які загинули під час Другої світової війни. І отримала усі необхідні погодження.

"Ляпас українському народу"

Таке рішення берлінської поліції викликало обурення і в українського посла в Німеччині Андрія Мельника.

Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила носити прапори, пов’язані з Україною, 8 та 9 травня. Це ляпас Україні та ляпас українському народу,

– заявив Андрій Мельник.

Він назвав таке рішення "величезним скандалом" та "політичною катастрофою". За його словами, рішення берлінської влади розходиться із запевненням у солідарності Німеччини з Україною.

"Те, що нація-жертва та винуватці прирівнюються один до одного, просто обурливо", – відзначив український дипломат.

Побоювання німецької поліції

Під час урочистих заходів в Берліні 8 та 9 травня, на вулицях міста патрулюватимуть близько 3400 поліцейських. Влада міста побоюється провокацій.

За даними німецьких ЗМІ, у внутрішньому звіті Управління з питань захисту конституції є дані про те, що проросійські демонстранти планують напади на неділю та понеділок. Однак робитимуть вони це під українськими прапорами, відтак планують у погромах звинуватити саме українців. Правоохоронці припускають, що ці дії потім можуть бути поширені в російських ЗМІ як пропаганда проти українців.

Саме через це українських та проросійських активістів намагаються максимально розвести, щоб між ними не виникло сутичок.