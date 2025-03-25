Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 Канала сообщил, что река Оскол заходит из России в Украину, и чуть севернее Двуречной оккупанты начинают накапливаться. В частности на правом берегу, но уже на территории России.

Смотрите также Людей выносили, пока горела крыша: ужасные подробности из Харькова после удара России по медучреждению

Куда россияне планируют наступать

"В ближайшее время начнется движение по правому берегу именно из России. Нам будет сложнее удерживать этот плацдарм, поскольку мы зажаты между Россией и российским плацдармом в районе Двуречной. Вот там будет проблема, но, думаю, ее решат", – сказал Роман Свитан.

Он добавил, что сейчас все силы должны быть сосредоточены на Купянско-Лиманском направлении, ведь это будет одно из основных направлений удара россиян. Те две дивизии, которые будут двигаться на восточный фронт, скорее всего, пойдут на усиление от Валуек в сторону Купянска.

Кстати, несмотря на постоянные российские штурмы на Купянском направлении, украинские защитники смогли улучшить свои позиции. По данным DeepState, 14 марта были освобождены территории вблизи Фиголовки, 10 марта – у Голубовки и Синьковки, а еще 5 марта – в районе Западного.