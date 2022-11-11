Генеральный директор компании YASNO сообщил, что 9 ноября в столице будут экстренно выключать свет. По его словам, электроэнергию выключат "в значительных объемах".

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Графики отключений не будут применяться

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве свет киевлянам будут выключаться в больших объемах, а графики отключений применяться не будут.

Ограничение потребления возможно во всех районах столицы. Стабилизационные графики отключений в Киевской области также не действуют.