Генеральный директор компании YASNO сообщил, что 9 ноября в столице будут экстренно выключать свет. По его словам, электроэнергию выключат "в значительных объемах".
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Графики отключений не будут применяться
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве свет киевлянам будут выключаться в больших объемах, а графики отключений применяться не будут.
Ограничение потребления возможно во всех районах столицы. Стабилизационные графики отключений в Киевской области также не действуют.
Как действовать, в случае отключения электричества
В Минреинтеграции обнародовали ряд советов, как поступить при отключениях электроэнергии.
- В первую очередь следует отключить электробытовые приборы;
- Нужно соблюдать осторожность при использовании свечей и сухого спирта;
- Если вы находитесь на улице, не стоит приближаться ближе 5 – 8 метров к оборванным или провисшим проводам.
Кроме того, украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии во время вечернего пика – 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и т.д. Также не следует включать одновременно несколько мощных электроприборов.
Как действовать при отключениях света / Инфографика Минреинтеграции
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