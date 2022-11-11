Зверніть увагу! Стабілізаційні відключення відбуваються для балансування роботи мережі за графіками. Такі відключення ініціює Укренерго. Це відбувається, коли обсяг генерації стає меншим за обсяг споживання.

Або інфраструктура настільки пошкоджена, що не може передавати споживачам потрібну потужність. Тому поки що йде ремонт, постачання світла необхідно тимчасово обмежувати. Натомість аварійні графіки передбачити неможливо.