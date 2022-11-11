Генеральний директор компанії YASNO повідомив, що 9 листопада у столиці екстрено вимикатимуть світло. За його словами, електроенергію вимикатимують "у значних обсягах".
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Графіки відключень не застосовуватимуть
За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві світло киянам вимикатимуть у значних обсягах, а графіки відключень застосовуватися не будуть.
Обмеження споживання можливе у всіх районах столиці. Стабілізаційні графіки відключень у Київській області також наразі не діють.
Як діяти, у випадку відключення електрики
У Мінреінтеграції оприлюднили низку порад, як діяти при відключеннях електроенергії.
- Насамперед слід відключити електропобутові прилади;
- Потрібно бути обережними при використанні свічок та сухого спирту;
- Якщо ви перебуваєте на вулиці, не варто не наближатися ближче 5 – 8 метрів до обірваних або провислих дротів.
Крім того, українців просять зменшити споживати електроенергії під час вечірнього піка – 17 до 23 години. Слід обмежити використання потужних електроприладів: пральних машин, бойлерів, прасок, електроплит, обігрівачів тощо. Також не варто вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.
Як діяти при відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції
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