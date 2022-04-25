Сообщения об угрозе ракетного удара начали появляться примерно в 20:50, пишет 24 канал.
Важно Враг безуспешно попытался осуществить наступление в сторону Запорожья и частично блокирует Харьков
По состоянию на 21:02 тревогу объявили во всех регионах, кроме Херсонщины. Украинцев призвали немедленно спуститься в укрытие и находиться там до соответствующего сигнала об отмене опасности.
Добавим, что воздушную тревогу на всей территории Украины объявляли 25 апреля несколько раз.
Воздушная тревога в Украине 25 апреля / Скриншот карты
Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео