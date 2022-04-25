Повідомлення про загрозу ракетного удару почали з'являтися приблизно о 20:50, пише 24 канал.

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Станом на 21:02 тривоги оголосили у всіх регіонах, крім Херсонщини. Українців закликали негайно спустися в укриття і перебувати там до відповідного сигналу про скасування небезпеки.

Додамо, що повітряну тривогу по всій території України оголошували 25 квітня декілька разів.



Повітряна тривога в Україні 25 квітня / Скриншот карти

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