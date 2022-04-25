Росіяни продовжують наступ у Східній операційній зоні

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні. Мета окупантів незмінна – розгром угруповання Об'єднаних сил і встановлення контролю над територією Донецької і Луганської областей й утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом.

Це важливо Після знищення авіаударами: окупанти захопили спалене вщент Новотошківське

У Генштабі констатують відсутність формування росіянами наступальних угруповань на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках. Там не відбулося суттєвих змін в обстановці.

Окупанти частково блокують Харків

Водночас на Слобожанщині, як повідомила пресслужба Генштабу, триває часткове блокування Харкова. Окупанти руйнують інфраструктуру міста та позицій ЗСУ на Харківщини. Для цього ворог використовує авіацію та артилерію.

У районі Ізюма російські окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Андріївка – Заводи та Дібровне – Курулька.

Варте уваги Супутник зафіксував вже третє місце масового поховання біля Маріуполя

Збройні сили Росії зазнали невдач на Донецькому та Таврійському напрямках ворог. Зокрема, росіяни посилили обстріли та намагалися просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне. Також ворог прагнув розвинути наступ в напрямку Запоріжжя.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти не мали успіху та зазнали втрат.

Росіяни проводять перегрупування військ

За даними Генштабу ЗСУ, на Південнобузькому напрямку російські військові зосереджують основні зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

До речі Українські штурмовики влучним пострілом знищили чергову російську БМП: видовищне відео

Повідомляється, що ворог проводить перегрупування військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів та ПММ.

Вас це може зацікавити – рашисти бояться "Азов", – мешканці Маріуполя: дивіться відео