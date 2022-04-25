Управління стратегічних комунікацій показало видовищне відео зі знищеною російською БМП, яку розтрощили бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
Важливо Ракетні атаки в регіонах України, ЗСУ збили літак окупантів: основне за 61 день війни
Закарпатський легіон продовжує сафарі на російських окупантів –цього разу українські захисники ліквідували ворожу БМП разом із особовим складом.
Розтрощена техніка ніколи не повернеться до Росії та не зможе нашкодити жодному українцю.
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