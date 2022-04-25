Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації зазначив, що на місці населеного не пункту не залишилося нічого. З його слів, загарбники просто взяли випалену територію.

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Після тривалого знищення авіаударами, рашисти зайняли Новотошківське, яке входить до складу Гірської ВЦА. За інші населені пункти громади тривають бої, тактика у ворога та сама – усе "рівняють з землею",

– вказав Сергій Гайдай.

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