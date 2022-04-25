Глава Луганской областной военно-гражданской администрации отметил, что на месте населенного пункта не осталось ничего. По его словам, захватчики просто взяли выжженную территорию.

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После продолжительного уничтожения авиаударами, рашисты заняли Новотошковское, входящее в состав Горной ВГА. За другие населенные пункты общины продолжаются бои, тактика у врага та же – все "ровняют с землей",

– указал Сергей Гайдай.

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