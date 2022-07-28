Тревогу объявили части западных, северных и центральных областей. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на карту.

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Где прозвучали сирены

Ровненская; Житомирская, Киевская и Черниговская области;

Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области;

Винницкая, Черкасская, Кировоградская и часть Николаевской областей;

Впоследствии тревогу объявили и на востоке. Сирены раздавались в Харьковской и Донецкой областях. В Луганской – тоже воздушная опасность. Она длится еще с апреля.

Взрывы в Кропивницком

Уже с начала тревоги в Кропивницком сообщили о взрывах. По предварительным данным, их было 2.

Впоследствии председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что ситуация в городе неспокойная. Он попросил людей оставаться в укрытиях, а детали пообещал предоставить позже.

Уважаемые земляки. Обстановка неспокойная. Оставайтесь в укрытиях. Подробности позже,

– написал Райкович.

Также глава ОВА настойчиво призвал людей не публиковать никаких фото и видео с места происшествия.