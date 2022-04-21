Сообщения о тревоге начали появляться ориентировочно около 20 часов 21 апреля. Отметим, что это не обучающая тревога – угроза существует и людям нужно находиться в укрытии до отбоя.

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Сирены раздаются в большинстве областей Украины

Воздушная тревога была объявлена ​​на:

  • Николаевщине;
  • Херсонщине,
  • Львовщине;
  • Закарпатье;
  • Донбассе;
  • Буковине;
  • Сумщине;
  • Полтавщине,
  • Ровненщине;
  • Тернопольщине;
  • Днепропетровщине;
  • Волыни;
  • Киевщине;
  • Запорожье;
  • Кировоградщине;
  • Харьковщине;
  • Черниговщине;
  • Житомирщине;
  • Ивано-Франковской области;
  • Винницкой области;
  • Луганская область.

Пока карта воздушных тревог выглядит так:

Важно – что делать, если услышали звук сирены: видео