Повідомлення про тривогу почали з'являтись орієнтовно близько 20 години 21 квітня. Наголосимо, що це не навчальна тривога – загроза існує і людям треба перебувати в укритті до відбою.
До теми На Дніпропетровщині окупанти завдали трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі
Сирени лунають у більшості областей України
Повітряну тривогу оголосили на:
- Миколаївщині;
- Херсонщині,
- Львівщині;
- Закарпатті;
- Донеччині;
- Буковині;
- Сумщині;
- Полтавщині,
- Рівненщині;
- Тернопільщині;
- Дніпропетровщині;
- Волині;
- Київщині;
- Запоріжжі;
- Кіровоградщині;
- Харківщині;
- Чернігівщині;
- Житомирщині;
- Івано-Франківщині;
- Вінниччині;
- Луганщині.
Наразі мапа повітряних тривог виглядає ось так:
Важливо – що робити, якщо почули звук сирени: відео