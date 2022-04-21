Повідомлення про тривогу почали з'являтись орієнтовно близько 20 години 21 квітня. Наголосимо, що це не навчальна тривога – загроза існує і людям треба перебувати в укритті до відбою.

До теми На Дніпропетровщині окупанти завдали трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі

Сирени лунають у більшості областей України

Повітряну тривогу оголосили на:

  • Миколаївщині;
  • Херсонщині,
  • Львівщині;
  • Закарпатті;
  • Донеччині;
  • Буковині;
  • Сумщині;
  • Полтавщині,
  • Рівненщині;
  • Тернопільщині;
  • Дніпропетровщині;
  • Волині;
  • Київщині;
  • Запоріжжі;
  • Кіровоградщині;
  • Харківщині;
  • Чернігівщині;
  • Житомирщині;
  • Івано-Франківщині;
  • Вінниччині;
  • Луганщині.

Наразі мапа повітряних тривог виглядає ось так:

Важливо – що робити, якщо почули звук сирени: відео