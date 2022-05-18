Сейчас воздушная тревога не звучит только на Западе страны. Жители Севера, Юга и Востока должны перейти в укрытие.
Тем временем ВСУ освободили еще одно село в Харьковской области
У яких регіонах лунає повітряна тривога
Сирены звучат в:
- Киеве и Киевской области;
- Житомирской области;
- Черниговской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградская область.
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области,
Также воздушная угроза сохраняется в Луганской области. Но воздушную тревогу там объявили еще 4 апреля – с тех пор она не прекращается.
Кроме этого, особую бдительность и осторожность нужно сохранять жителям Херсонской области, которая временно подконтрольна оккупантам.
Карта воздушный тревог по состоянию на данный момент
Как вести себя во время воздушной тревоги
Прежде всего сохраняйте спокойствие. Если в вашем регионе объявили воздушную тревогу, перекройте воду, газ и выключите электричке приборы, после чего как можно быстрее перейдите в ближайшее укрытие или убежище.
Если вы по каким-то причинам не можете этого сделать, в таком случае спасатели советуют пользоваться "правилом двух стен". Перейдите в комнату, которая не имеет окон, то есть отделяет вас и улицу по меньшей мере двумя стенами и держитесь поближе к опорной стене. Но если вы живете на высоких этажах, все же настоятельно советуем перейти в укрытие.
Во время воздушной тревоги не забудьте позаботиться о пожилых или маломобильных соседях – помогите им добраться до безопасного места. Не покидайте на произвол судьбы и домашних любимцев, поскольку невозможно предсказать, когда вы сможете вернуться домой.
Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя.
Обратите внимание – рашисты готовятся к наступлению в Луганской области: смотрите видео