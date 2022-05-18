Сейчас воздушная тревога не звучит только на Западе страны. Жители Севера, Юга и Востока должны перейти в укрытие.

Тем временем ВСУ освободили еще одно село в Харьковской области

У яких регіонах лунає повітряна тривога

Сирены звучат в:

Киеве и Киевской области; Житомирской области; Черниговской области; Винницкой области; Черкасской области; Кировоградская область. Николаевской области; Одесской области; Полтавской области; Сумской области; Харьковской области; Днепропетровской области; Донецкой области; Запорожской области,

Также воздушная угроза сохраняется в Луганской области. Но воздушную тревогу там объявили еще 4 апреля – с тех пор она не прекращается.

Кроме этого, особую бдительность и осторожность нужно сохранять жителям Херсонской области, которая временно подконтрольна оккупантам.

Карта воздушный тревог по состоянию на данный момент

Важно! Не публикуйте и не распространяйте в социальных сетях адреса "прилетов", никаких фото и видео с последствиями вражеских обстрелов или работу ПВО. Ведь так вы помогаете врагу корректировать огонь.

Как вести себя во время воздушной тревоги

Прежде всего сохраняйте спокойствие. Если в вашем регионе объявили воздушную тревогу, перекройте воду, газ и выключите электричке приборы, после чего как можно быстрее перейдите в ближайшее укрытие или убежище.

Если вы по каким-то причинам не можете этого сделать, в таком случае спасатели советуют пользоваться "правилом двух стен". Перейдите в комнату, которая не имеет окон, то есть отделяет вас и улицу по меньшей мере двумя стенами и держитесь поближе к опорной стене. Но если вы живете на высоких этажах, все же настоятельно советуем перейти в укрытие.

Во время воздушной тревоги не забудьте позаботиться о пожилых или маломобильных соседях – помогите им добраться до безопасного места. Не покидайте на произвол судьбы и домашних любимцев, поскольку невозможно предсказать, когда вы сможете вернуться домой.

Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя.

Обратите внимание – рашисты готовятся к наступлению в Луганской области: смотрите видео