Так, в районе 18:20 28 сентября воздушную тревогу объявили на Востоке, Юге и Севере Украины.

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В каких регионах объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области.

В Житомирской области;

В Черниговской области;

В Винницкой области;

В Черкасской области;

В Кировоградской области.

В Николаевской области;

В Одесской области;

В Полтавской области;

В Сумской области;

В Харьковской области;

В Днепропетровской области;

В Донецкой области;

В Запорожской области;

В Черновицкой области.

Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Ее там объявили еще 4 апреля и с тех пор она не прекращается.

Карта воздушных тревог в Украине / alerts.in.ua

Впоследствии, спустя 20 минут, в областях начали объявлять об отбое воздушной тревоги. Однако сразу после этого, в 18:51 воздушную тревогу объявили в Херсонской области. Также по состоянию на этот час угроза ракетного удара осталась в Николаевской, Запорожской и, конечно же, Луганской областях.

Как вести себя во время воздушной тревоги

Перекройте воду, газ и выключите электрические приборы.

По возможности помогите добраться до безопасного места маломобильным людям, людям с инвалидностью и пожилым людям, если такие проживают в вашем доме/подъезде.

Возьмите с собой средство связи и как можно быстрее перейдите к ближайшему укрытию или хранилищу.

Покидайте укрытие или безопасное место лишь после отбоя.

В любом случае не распространяйте адресов "прилетов" и не публикуйте в соцсетях фото/видео с последствиями вражеских обстрелов. Так вы помогаете врагу скорректировать огонь.

Напомним, что за текущие сутки, 28 сентября, оккупанты нанесли по Украине 2 ракетных и 3 авиационных удара. Также россияне совершили более 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Всего лишь за сегодня от обстрелов пострадали 8 населенных пунктов.

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