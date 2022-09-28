Так, в районе 18:20 28 сентября воздушную тревогу объявили на Востоке, Юге и Севере Украины.
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В каких регионах объявили воздушную тревогу
- В Киеве и Киевской области.
- В Житомирской области;
- В Черниговской области;
- В Винницкой области;
- В Черкасской области;
- В Кировоградской области.
- В Николаевской области;
- В Одесской области;
- В Полтавской области;
- В Сумской области;
- В Харьковской области;
- В Днепропетровской области;
- В Донецкой области;
- В Запорожской области;
- В Черновицкой области.
Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Ее там объявили еще 4 апреля и с тех пор она не прекращается.
Карта воздушных тревог в Украине / alerts.in.ua
Впоследствии, спустя 20 минут, в областях начали объявлять об отбое воздушной тревоги. Однако сразу после этого, в 18:51 воздушную тревогу объявили в Херсонской области. Также по состоянию на этот час угроза ракетного удара осталась в Николаевской, Запорожской и, конечно же, Луганской областях.
Как вести себя во время воздушной тревоги
- Перекройте воду, газ и выключите электрические приборы.
- По возможности помогите добраться до безопасного места маломобильным людям, людям с инвалидностью и пожилым людям, если такие проживают в вашем доме/подъезде.
- Возьмите с собой средство связи и как можно быстрее перейдите к ближайшему укрытию или хранилищу.
- Покидайте укрытие или безопасное место лишь после отбоя.
- В любом случае не распространяйте адресов "прилетов" и не публикуйте в соцсетях фото/видео с последствиями вражеских обстрелов. Так вы помогаете врагу скорректировать огонь.
Напомним, что за текущие сутки, 28 сентября, оккупанты нанесли по Украине 2 ракетных и 3 авиационных удара. Также россияне совершили более 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Всего лишь за сегодня от обстрелов пострадали 8 населенных пунктов.
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