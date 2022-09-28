Так, в районі 18:20 28 вересня повітряну тривогу оголосили на Сході, Півдні та Півночі України.
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У яких регіонах оголосили повітряну тривогу
- У Києві та Київській області.
- У Житомирській області;
- У Чернігівській області;
- У Вінницькій області;
- У Черкаській області;
- У Кіровоградській області.
- У Миколаївській області;
- В Одеській області;
- У Полтавській області;
- У Сумській області;
- У Харківській області;
- У Дніпропетровській області;
- У Донецькій області;
- У Запорізькій області;
- У Чернівецькій області.
Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її там оголосили ще 4 квітня й відтоді вона не припиняється.
Карта повітряних тривог в Україні / alerts.in.ua
Згодом, через 20 хвилин, в областях почали оголошувати про відбій повітряної тривоги. Проте одразу після цього, о 18:51 повітряну тривогу оголосили у Херсонській області. Також станом на цю годину загроза ракетного удару залишилась у Миколаївській, Запорізькій та, звісно ж, Луганській областях.
Як поводитись під час повітряної тривоги
- Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади.
- За змогою допоможіть дістатися до безпечного місця маломобільним людям, людям з інвалідністю та літнім людям, якщо такі проживають у вашому будинку/під'їзді.
- Візьміть з собою засіб зв'язку та якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища.
- Покидайте укриття або безпечне місце лише після відбою.
- У будь-якому випадку не поширюйте адреси "прильотів" та не публікуйте у соцмережах фото/відео з наслідками ворожих обстрілів. Так ви допомагаєте ворогу скоригувати вогонь.
Нагадаємо, що за поточну добу, 28 вересня, окупанти завдали по Україні 2 ракетних та 3 авіаційних удари. Також росіяни здійснили понад 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загалом лиш за сьогодні від обстрілів постраждали 8 населених пунктів.
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