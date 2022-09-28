Так, в районі 18:20 28 вересня повітряну тривогу оголосили на Сході, Півдні та Півночі України.

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У яких регіонах оголосили повітряну тривогу

У Києві та Київській області.

У Житомирській області;

У Чернігівській області;

У Вінницькій області;

У Черкаській області;

У Кіровоградській області.

У Миколаївській області;

В Одеській області;

У Полтавській області;

У Сумській області;

У Харківській області;

У Дніпропетровській області;

У Донецькій області;

У Запорізькій області;

У Чернівецькій області.

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її там оголосили ще 4 квітня й відтоді вона не припиняється.

Карта повітряних тривог в Україні / alerts.in.ua

Згодом, через 20 хвилин, в областях почали оголошувати про відбій повітряної тривоги. Проте одразу після цього, о 18:51 повітряну тривогу оголосили у Херсонській області. Також станом на цю годину загроза ракетного удару залишилась у Миколаївській, Запорізькій та, звісно ж, Луганській областях.

Як поводитись під час повітряної тривоги

Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади.

За змогою допоможіть дістатися до безпечного місця маломобільним людям, людям з інвалідністю та літнім людям, якщо такі проживають у вашому будинку/під'їзді.

Візьміть з собою засіб зв'язку та якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища.

Покидайте укриття або безпечне місце лише після відбою.

У будь-якому випадку не поширюйте адреси "прильотів" та не публікуйте у соцмережах фото/відео з наслідками ворожих обстрілів. Так ви допомагаєте ворогу скоригувати вогонь.

Нагадаємо, що за поточну добу, 28 вересня, окупанти завдали по Україні 2 ракетних та 3 авіаційних удари. Також росіяни здійснили понад 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загалом лиш за сьогодні від обстрілів постраждали 8 населених пунктів.

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