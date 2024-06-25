Инцидент произошел ночью 23 июня. Полицейские приехали по вызову на драку и обнаружили потерпевшего с явными телесными повреждениями. По словам очевидцев, вероятный нападающий уехал на авто.

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Полиция показала задержание нападавшего

Ориентировку подозреваемого передали всем экипажам. Отрабатывая территорию, патрульные Олег Кияшко, Алексей Запасник, Иван Суринов и Дмитрий Радик обнаружили и остановили авто.

Водитель вышел к правоохранителям, держа в руках ружье. На видео с бодикамер видно, что человек игнорировал приказ положить оружие и зачем-то направился с ним на заправку.

Полное игнорирование команд положить оружие. Секунды на принятие оптимального решения – мужчина разоружен и задержан,

– сообщили в Нацполиции.

Как происходило задержание нарушителя: смотрите видео

Осмотр на состояние опьянения показал 1,91 промилле алкоголя. Водитель получил протокол за управление в состоянии опьянения – ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

После этого на месте работали следователи. Сейчас в систему ЕРДР внесли сведения за хулиганство – ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Судьбу мужчины будет решать суд.