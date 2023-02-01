Об этом 24 Канала сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. В поселке продолжаются следственные действия.

Кстати говоря На Харьковщине оккупанты украли из бани питона и бросили его в горящем танке

По данным следователей, 14 апреля перекресток Боровой преградила военная колонна россиян. Первые гражданские машины успели пересечь его, а два микроавтобуса попали под расстрел оккупантов.

До сих пор точное количество жертв не установлено.

Будут выясняться личности пострадавших

Как сообщила корреспондентка, тела жертв после трагедии были изуродованы, местным жителям удалось их похоронить. Сейчас на месте работают специалисты, тела эксгумируются для проведения следственных действий.

Личности пострадавших до сих пор не установлены. Известно, что эти люди ехали из Днепра через Боровую в Сватово. Они могут быть жителями Днепра или Луганской области.

Шесть тел были эксгумированы накануне, еще одно эксгумировали сегодня. Однако говориться может и о большем количестве человек. Сейчас ждут результаты экспертизы, чтобы подтвердить или опровергнуть это.

После результатов экспертизы данные ДНК жертв будут загружены в общенациональную базу ДНК, чтобы родственники, разыскивающие без вести пропавших близких, смогли выяснить их судьбу.

Правоохранители ведут расследование по трагедии в Боровой: смотреть видео