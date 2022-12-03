Также Фридмана подозревают в сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел Великобритании и сговоре с целью предоставления ложных показаний. 58-летний россиянин был задержан 1 декабря в его многомиллионной резиденции.

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Фридман был задержан в Лондоне

Сотрудники подразделения по борьбе с клептократией NCA задержали 58-летнего российского бизнесмена. По информации НВ, это был Михаил Фридман. Вместе с ним арестовали:

35-летнего мужчины, работавшего в доме миллиардера. Он подозревается в отмывании денег и препятствии деятельности офицера NCA. Мужчину заметили, когда он выходил из дома с сумкой, в которой нашли тысячи фунтов стерлингов наличными.

39-летнего бойфренда нынешней партнерши бизнесмена. Его задержали в собственном доме в Лондоне. Мужчину подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

В операции в лондонском доме бизнесмена привлекли более 50 офицеров. По результатам масштабных обысков, проведенных следователями NCA, были изъяты ряд цифровых устройств и значительное количество наличных,

– говорится в сообщении.

Всех троих мужчин допросили и освободили под залог, сумму которого не объявили. Генеральный директор Аренции Грэм Биггар рассказал, что подразделение по борьбе с клептократией было создано в этом году. Однако он уже имеет значительные успехи в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов, поддерживающих их специалистов, а также тех, кто связан с российским режимом.

"Мы продолжим использовать все имеющиеся у нас полномочия и тактику, чтобы разрушить эту угрозу", – подчеркнул Биггар.

Операция по задержанию Фридмана является последней в серии вмешательств NCA, направленных на прекращение деятельности коррумпированных представителей международного бизнеса и их приспешников. В настоящее время Агентство обеспечило почти 100 подрывов криминальной деятельности элит, связанных с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а также их прихвостней. В частности, ряд приказов о замораживании счетов лиц, тесно связанных с россиянами, в отношении которых ввели санкции.