Докапитализация "Альфа-Банка Украина"
Ранее Фридман уже обращался в регуляторные органы Монако, поскольку средства бизнесмена находятся на утре британского банка в Княжестве. Лицензия от Минфина предоставит ему возможность перечислить со счетов британского банка 1 миллиард долларов на докапитализацию Альфа-Банка Украина.
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Цель докапитализации
- В заявке на получение лицензии отмечено, что цель докапитализации банка – поддержка клиентов банка, участие в восстановлении экономики Украины.
- Для докапитализации будет использоваться капитальный инструмент. В заявке уже фигурирует Sense Bank как правопреемник "Альфа-Банка Украина".
Ответственность за применение финансовых санкций в Великобритании в 2007 году была передана от Банка Англии в Министерство финансов, а в 2016 году Министерство финансов учредило Управление по применению финансовых санкций – орган, работающий в сотрудничестве с правоохранительными органами над обеспечением надлежащего понимания, внедрения финансовых санкций.