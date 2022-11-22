Докапіталізація "Альфа-Банку Україна"
Раніше Фрідман уже звертався до регуляторних органів Монако, оскільки кошти бізнесмена знаходяться на ранку британського банку в Князівстві. Ліцензія від Мінфіну надасть йому можливість перерахувати з рахунків британського банку 1 мільярд доларів на докапіталізацію "Альфа-Банку Україна".
Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад
Мета докапіталізації
- В заявці на отримання ліцензії зазначено, що мета докапіталізації банку – підтримка клієнтів банку, участь у відновленні економіки України.
- Для докапіталізації використовуватиметься капітальний інструмент. В заявці вже фігурує Sense Bank як правонаступник "Альфа-Банку Україна".
Відповідальність за застосування фінансових санкцій у Великій Британії 2007 року було передано від Банку Англії до Міністерства фінансів, а 2016 року Міністерство фінансів заснувало Управління із застосування фінансових санкцій – орган, який у співпраці із правоохоронними органами працює над забезпеченням належного розуміння, впровадження фінансових санкцій.