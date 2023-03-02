Российские СМИ пишут, что машина взорвалась у села Сушаны, сообщает 24 Канал.

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Есть раненые

Четверо брянских силовиков ранены. Это командир боевого отделения и два бойца, а также взрывотехник ОМОН. Впрочем, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Во время зачистки территории возле села Сушаны в Брянской области машина Росгвардии взорвалась на мини,

– заявили россияне.

Фейк россиян об украинских ДРГ в Брянской области