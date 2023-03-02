Российские СМИ пишут, что машина взорвалась у села Сушаны, сообщает 24 Канал.
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Есть раненые
Четверо брянских силовиков ранены. Это командир боевого отделения и два бойца, а также взрывотехник ОМОН. Впрочем, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Во время зачистки территории возле села Сушаны в Брянской области машина Росгвардии взорвалась на мини,
– заявили россияне.
Фейк россиян об украинских ДРГ в Брянской области
- Губернатор Брянской области 2 марта заявил, мол, "украинская ДРГ" проникла в село Любечаны Климовского района. Он начал рассказывать, будто украинцы обстреляли автомобиль, в результате чего "погиб мужчина и ранен ребенок".
- Заместитель главы ОП Михаил Подоляк назвал историю об украинских ДРГ в России – абсолютно сознательной классической провокацией.
- В разведке добавили, что события в России – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри государства-агрессорки, которая началась после нападения России на Украину.
- Путин в своем традиционном стиле отреагировал на фарс, который Россия устроила в Брянской области. Он заявил о якобы "теракте" и перевел ответственность на вымышленных "неонацистов" и "террористов".