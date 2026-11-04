В Брюсселе обсудят гарантии безопасности для Украины, – Зеленский

Подробности сообщил президент Владимир Зеленский.

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О каких новостях рассказал глава государства в отношении переговоров?

Подготовку к трехсторонней встрече обсуждали в ходе подробной полуторачасовой беседы со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Украинская сторона уже передала американским партнерам свои четкие предложения относительно необходимых дипломатических шагов.

Кроме того, 4 ноября в Брюсселе состоялась встреча по вопросам послевоенного восстановления, на которую собрались делегации Украины, США, Великобритании, Германии, Франции, представители ЕС, НАТО,

Всемирного банка и глобального бизнес-сообщества. Уже на следующий день, 5 ноября, в столице Бельгии запланирован очередной раунд консультаций, посвященный непосредственно гарантиям безопасности для Киева.

Приоритеты переговоров и укрепление противовоздушной обороны

Глава государства подчеркнул необходимость сохранять максимальную интенсивность переговорного процесса для скорейшего завершения войны и защиты гражданского населения.

Важный приоритет – ПВО. И об этом тоже говорили. Нужны перехватчики для "Патриот", чтобы защищать жизни людей от российских ударов. Нужно продолжать работать по каждому из двусторонних направлений с Америкой, в частности это касается формата Drone Deals– отметил Владимир Зеленский.

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Он также добавил, что послевоенные гарантии безопасности должны быть безальтернативными и по-настоящему действенными, чтобы исключить любую повторную агрессию в будущем.

Ожидания от консультаций и дипломатическое направление

Напомним, ранее мы писали, что встреча делегаций Украины, Соединенных Штатов и России запланирована на 10–11 ноября в Абу-Даби. Работа команд призвана создать основу для возможного трехстороннего формата уже на уровне лидеров государств.

Как уже сообщалось на нашем сайте, консультациям в ОАЭ предшествует серия переговоров по вопросам долгосрочной безопасности и пакетов восстановления. Среди приоритетных вопросов повестки дня Киев в первую очередь выделяет защиту энергетики, свободное судоходство в Черном море и активизацию процессов обмена пленными.