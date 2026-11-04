У Брюсселі обговорять гарантії безпеки для України, – Зеленський

Подробиці повідомив президент Володимир Зеленський.

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Які оновлення розповів глава держави щодо переговорів?

Підготовку до тристоронньої зустрічі обговорювали під час детальної півторагодинної розмови зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Українська сторона вже передала американським партнерам власні чіткі пропозиції щодо необхідних дипломатичних кроків.

Крім того, 4 листопада в Брюсселі відбулася зустріч щодо повоєнного відновлення, де зібралися делегації України, США, Великої Британії, Німеччини, Франції, представники ЄС, НАТО,

Світового банку та глобальної бізнес-спільноти. Уже наступного дня, 5 листопада, в столиці Бельгії заплановано черговий раунд консультацій, присвячений безпосередньо безпековим гарантіям для Києва.

Пріоритети переговорів та посилення протиповітряної оборони

Глава держави наголосив на потребі зберігати максимальну інтенсивність переговорного процесу задля якнайшвидшого завершення війни та захисту цивільного населення.

Важливий пріоритет – ППО. І про це теж говорили. Потрібні перехоплювачі для "петріотів", щоб захищати життя від російських ударів. Треба працювати й надалі по кожному з двосторонніх треків з Америкою, зокрема це стосується формату Drone Deals– зазначив Володимир Зеленський.

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Він також додав, що післявоєнні безпекові гарантії мають бути безальтернативними й по-справжньому дієвими, аби унеможливити будь-яку повторну агресію в майбутньому.

Очікування від консультацій та дипломатичний трек

Нагадаємо, раніше ми писали, що зустріч делегацій України, Сполучених Штатів і Росії запланована на 10 – 11 листопада в Абу-Дабі. Робота команд покликана створити основу для можливого тристороннього формату вже на рівні лідерів держав.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, консультаціям в ОАЕ передує серія переговорів щодо довготривалої безпеки та пакетів відбудови. Серед пріоритетних питань порядку денного Київ насамперед виділяє захист енергетики, вільне судноплавство в Чорному морі та активізацію процесів обміну полоненими.